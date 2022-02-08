Командир Марсьяль Пье (Martial Pied) сменил ушедшего в отставку подполковника Жиля Конвертини (Gilles Convertini) на посту главы Княжеских карабинеров.

Выпускник военного училища Сен-Сир (Saint-Cyr), за свою долгую карьеру Марсьяль Пье успел побывать десантником в Тулузе, резервистом в Шатору, командиром роты в Меце, а также офицером инженерных войск в Кастельсарразене. Послужной список нового главы карабинеров впечатляет. Об этом свидетельствует его коллекция орденов и значков, занимающая две витрины в его кабинете.

Окончив сельскохозяйственный факультет, командир Марсьяль Пье поступил на обязательную на тот момент службу в армию, после чего окончательно решил стать военнослужащим.

А в 2017 году Марсьяль Пье наконец вступил в ряды Княжеских карабинеров. «Я вовсе не стремился занять эту должность. В 2012 году полковник Френган (le Colonel Fringant) – который в то время был главнокомандующим государственных вооруженных сил – приехал в Монтобан с принцессой Каролиной – так я с ним и познакомился. В 2016 году он искал заместителя командира роты карабинеров и связался со мной. Я как раз обедал, когда он мне позвонил. Я сказал ему, что подумаю над его предложением. В итоге я не стал долго раздумывать и отправил ему свое резюме».

Однако, чтобы занять этот престижный пост, недостаточно просто отправить свою кандидатуру. Необходимо пройти собеседование лично с Князем Альбером II. Командир Марсьяль Пье хорошо помнит эту знаменательную встречу: «Я был взволнован, ведь я должен был пройти собеседование с самим Князем! И не было абсолютно никакой гарантии, что меня возьмут, ведь я был не единственным в списке кандидатов».

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Мы находимся на службе у Княжеской Семьи, поэтому речь идет о поручениях конфиденциального характера, предусматривающих строгое соблюдение протокола

Крупные проекты в перспективе

В итоге собеседование прошло успешно. Бывший командир французских вооруженных сил, Марсьяль Пье быстро адаптировался на новом посту командующего монегасской ротой, однако у него появились новые задачи, отличные от привычных ему функций. «Мы находимся на службе у Княжеской Семьи, поэтому речь идет о поручениях конфиденциального характера, предусматривающих строгое соблюдение протокола. Мы редко выезжаем на задания за пределы Монако, наша служба протекает по большей части на территории Княжества. Должность во главе Княжеской роты стала для меня завершающим этапом моей военной карьеры», – признался командир.

И тому есть причина: за время своей службы во французских войсках новый глава карабинеров – по совместительству отец двух детей – часто выезжал на задания в составе спецназа: в Чад, Кот-д’Ивуар, Камерун, Афганистан и т.д.

16 января Марсьяль Пье возглавил корпус Княжеских карабинеров и это повышение стало для него кульминационной точкой в его долгой карьере. Но он не собирается останавливаться на достигнутом: «Я уже командовал ротой, поэтому знал, чего ожидать. После четырех с половиной лет работы замкомандиром роты карабинеров у меня было достаточно времени, чтобы получше изучить ее деятельность и определить те области, которые требуют улучшений. Мне хотелось побыстрее приступить к службе, так как у меня на очереди масса различных проектов, таких как совершенствование подготовки новых карабинеров, переработка отходов, ремонт казарм, которые были построены еще в 1977 году… Я хочу сделать все для дальнейшего развития своего подразделения».

© Cédric Bernard

«Мне нравится чувствовать самоотдачу”

Помимо этих многочисленных проектов, командиру также предстоит столкнуться с серьезной и трудной задачей: обучением новых карабинеров, которые, в отличие от предыдущих поколений, не проходили обязательную военную службу. «За последние пять лет треть нашей роты пополнилась молодыми военными, – прокомментировал Марсьяль Пье. – Половина нового состава – это выходцы из французской армии, жандармерии или полиции, а другая половина – из гражданских. Даже если наши военные проходят четырехмесячное обучение при поступлении на службу, мы обязаны ежегодно проводить повторную переподготовку».

Благодаря престижу профессии, а также самого Княжества, должность карабинера по-прежнему пользуется большой популярностью. «Сайт правительства и социальные сети очень помогли нам добиться широкой известности. В этом году мы набрали десять новых карабинеров, получив в общей сложности 40 кандидатур», – подчеркнул Марсьяль Пье.

У командира впереди еще десять лет службы, ведь предельный возраст для офицера – шестьдесят лет. «Я бы хотел дослужить до конца, у меня за плечами уже есть совершенно иной опыт. Мне нравится чувствовать самоотдачу при выполнении возложенных на меня задач», – добавил в заключение глава карабинеров.

© Cédric Bernard

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