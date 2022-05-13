Пандемия Covid-19 в Княжестве продолжает идти на спад. В связи с последними улучшениями Князь и Его правительство решили отменить обязательный масочный режим в помещениях, начиная с этой пятницы, 13 мая.

На практике это означает, что ношение маски больше не требуется ни для персонала, ни для посетителей в магазинах и других закрытых общественных пространствах.

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Однако ношение маски остается обязательным в медицинских учреждениях, структурах по размещению пожилых людей, а также в общественном транспорте, такси и машинах с водителем для всех граждан в возрасте от 5 лет.

Кроме того, людям из группы риска по-прежнему настоятельно рекомендуется надевать маску в закрытых помещениях или во время публичных мероприятий.

Национальный совет с энтузиазмом приветствовал отмену масочного режима, отметив, что это большой шаг навстречу пожеланиям населения.