Новый показ Chanel состоялся на великолепном пляже Monte-Carlo Beach в присутствии высоких гостей.

Долгая история взаимоотношений между Chanel и Монако

В прошлом году модный дом Chanel выбрал Шарлотту Казираги своим амбассадором для коллекции весна-лето 2021. В то же время Научный центр Монако сотрудничал с известным брендом, чтобы сохранить средиземноморские кораллы, используемые в ювелирном мире.

Карл Лагерфельд, художественный руководитель Дома Chanel на протяжении 35 лет, долгое время жил на вилле Vigie. Да и сама Коко Шанель не была равнодушна к очарованию Княжества. Она неоднократно останавливалась здесь, чтобы насладиться климатом и красотой здешних мест.

Принцесса Каролина, ее дочь Шарлотта Казираги, Кароль Буке, Ванесса Паради, Кристен Стюарт, София Коппола и даже G-Dragon — все они присутствовали на показе мод Chanel, который состоялся 5 мая на пляже Monte-Carlo Beach

Новая коллекция, разработанная Виржини Виар (Virginie Viard), вдохновлена тесной связью между Княжеством и брендом с двумя С. Красные и белые цвета, клетчатые узоры или сумочки в форме теннисной ракетки — каждая вещь напоминает нам о Монако.

Между расслабленностью и изысканностью, Chanel посвящает свою коллекцию «Дольче Вите» по монегасски. И только хорошей погоды не хватает, чтобы надеть эти новые и уже модные вещи.