Французская железнодорожная компания SNCF приходит на место итальянской Thello (Trenitalia). Однако теперь поезда будут уходить из Ниццы, а не из Марселя, как прежде.

Путешествие между Ниццей и Миланом усложнилось после того, как компания Thello прекратила продажу билетов между Марселем, Ниццей и Миланом в июле 2021 года. SNCF планирует вновь открыть сообщение между Лазурным берегом и Миланом с 2023 года. Но на этот раз он будет не из Марселя. Поезд будет соединять Милан только с Ниццей.

Теперь будет не три ежедневных поезда в обе стороны, как в случае с Thello, а только два, и только по выходным. Поезд будет отправляться из Ниццы в пятницу, субботу и воскресенье в 8 утра и 6 вечера общей продолжительностью 4,5 часа. Таким образом он будет пребывать в 12.35 или 22.35. Последний поезд будет уходить в понедельник утром.

В обратном направлении поезда из Милана будут отправляться в 7 утра и 3 часа дня и прибывать в 11.35 утра и 7.35 вечера соответственно. Опять же, поезд для опоздавших будет предлагаться только в понедельник утром.

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Если вы решили провести выходные на Лигурийском побережье, а не в столице мировой моды, это возможно, поскольку TGV будет обслуживать Монако, Вентимилью, Сан-Ремо, Империю, Диано Марина, Алассио, Альбенгу, Финале Лигуре, Савону, Геную, Павию и Милан Рогоредо.

Это хорошая новость, так как позволит избежать необходимости пересадок в Вентимилье и Генуе.