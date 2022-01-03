Национальная компания французских железных дорог (SNCF) запустила общественный онлайн-опрос. Пользователи могут поделиться своими идеями и замечаниями до 28 февраля.

1. Больше региональных поездов и меньше времени в пути

Цель: повысить частоту движения региональных экспрессов (TER), увеличив число поездов в расписании. На маршруте Марсель-Вентимилья могут быть созданы новые железнодорожные соединения, которые позволят пересекать большие города без пересадок. Проект предполагает вдвое увеличить число TER в час, в особенности в окрестностях Марселя, Тулона и Ниццы.

Время в пути 20 000 поездов, ежегодно курсирующих через Марсель, должно быть сокращено на 15-20 минут в направлении Ниццы/Тулона и обратно, за счет устранения маневрирования в Марселе.

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2. Меньше задержек и более плавный пассажиропоток

Проект ставит задачей облегчить пересечение железнодорожного узла Марселя, во избежание конфликта между медленными и быстрыми поездами, так как возникновение проблем с одним поездом может привести к массовым задержкам. Ожидается, что годовой объём потерянных минут должен сократиться на 40% за счет строительства подземного транзитного вокзала и реорганизации железнодорожных путей на наземных участках, необходимой для беспрепятственного приёма и отправки поездов.

В результате, «окна» в графике движения грузовых поездов (то есть товарных составов) могут быть освобождены в непиковые часы.

3. Коммуникация с другими видами транспорта

Создание интермодальных и экологичных вокзалов облегчит передвижение пассажиров, благодаря возможности использования других видов транспорта (автобус, трамвай, велосипед, пешком или автомобиль, за счет перехватывающих парковок).

Появление этих новых вокзалов, которые станут частью уже действующих проектов городского планирования, ожидается, в частности, в окрестностях Марселя, Ниццы и Канн.

Дополнительная информация и участие в опросе здесь.