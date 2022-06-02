В ближайшие три года Гримальди Форум заметно вырастет в размерах.

Цель этого расширения — увеличить площадь потенциального выставочного пространства конгресс-центра на 50% за счет дополнительных 6 000 м² внутренних помещений. Сверх этого, открытые зоны выиграют 2 000 м² с видом на Средиземное море с террасы Равель.

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Эти метаморфозы являются частью проекта близлежащего экоквартала, инициированного правительством Монако. «Новые пространства, которые будут введены в эксплуатацию к 2025 году, позволят нам организовывать всё более оригинальные форматы мероприятий», — обещает пресс-служба Гримальди Форума на официальной странице в Facebook.

Данное объявление было сделано в ходе IMEX, одной из самых важных торговых выставок по продвижению международного конференц-туризма, проходящей в Германии.