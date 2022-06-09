Изабель Берро-Амадей (Isabelle Berro-Amadeï), Государственный советник, министр внешних связей и сотрудничества, в течение последних нескольких дней выступала на международном уровне с речами о сохранении мира, продовольственной безопасности и обсуждении войны в Украине.

«Здоровье всех народов является одним из основополагающих условий мира и безопасности во всем мире», — заявила г-жа Берро-Амадей в Женеве во время 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила с 22 по 28 мая. Она также напомнила от имени Княжества о его солидарности с украинским народом. В этом смысле и для лучшей защиты населения она призвала к защите гражданского населения и медицинского персонала, а также к укрытию гражданской и медицинской инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина: рассказы русских из Монако и Лазурного берега

Цены на продовольствие неуклонно растут, особенно в результате вторжения России в Украину, крупного экспортера пшеницы. Пытаясь сдержать эту динамику, Изабель Берро-Амадей приняла участие в Средиземноморском диалоге министров по кризису продовольственной безопасности, организованном Италией 8 июня. В этой встрече приняли участие министры из стран Средиземноморья, а также руководители агентств ООН.

Хотя Монако ставит продовольственную безопасность мира в центр своих забот, выделяя треть своей официальной помощи на развитие, Княжество призвало к немедленному снятию блокады черноморских портов, чтобы разрешить экспорт украинского зерна. Эти меры помогут ослабить продовольственное давление на страны, находящиеся в наиболее тяжелом положении.

Столь же неотложная проблема: климатический кризис

Изменение климата делает мир еще более уязвимым в плане продовольственной безопасности. 50-летие Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды дало возможность подвести итоги того, что было достигнуто и что еще предстоит сделать, чтобы остановить изменение климата и утрату биоразнообразия.

Изабель Берро-Амадей призвала «развивать импульс Стокгольмской декларации, принятой 50 лет назад, и решать глобальные проблемы для выживания и процветания будущих поколений», укрепляя при этом экологическую многосторонность.