Русско-украинская война обостряется. На прошлой неделе мы пообщались с четырьмя женщинами, вынужденными бежать из Украины в связи с военными действиями. На этот раз своими тревогами с нами поделились несколько граждан России из Княжества и Лазурного Берега

Некоторые отказываются от комментариев. Другие желают остаться анонимными. Третьи дрожат или плачут при одном только упоминании о войне в Украине. Украинский народ, несомненно, страдает от войны, которая продолжается уже почти два месяца. Российские эмигранты, в свою очередь, также испытывают трудности от последствий войны, которую они не выбирали.

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Этот читатель, например, живущий между Лазурным берегом и Лондоном, осуждает несправедливую ситуацию, в которой оказался он и его соотечественники: » Русских сейчас давят со всех сторон. Нас «подставило» наше правительство, а остальной мир просто отвернулся от нас. И хотя некоторые понимают, что наше правительство не спрашивало разрешения у россиян на проведение «спецопераций», и продолжают хорошо к нам относиться, ненависть других стран и компаний к нам невозможно игнорировать. Русских не берут на работу, их выгоняют из спортивных и интеллектуальных соревнований, медицинских организаций, хотя все это должно быть вне политики. Для меня это тоже своего рода «террор», неоправданный и дикий».

Когда я читаю ее переписку со своей двоюродной сестрой, я сижу и плачу весь вечер Елена, Ницца

Постоянное беспокойство

Олег, инженер на Лазурном берегу. Хотя его очень беспокоит вопрос продления вида на жительство, в данный момент он максимально сосредоточен на помощи украинцам. «Мы стараемся помогать, делать пожертвования ассоциациям, мы принимали (и будем дальше принимать) беженцев. Мы размещаем информацию в социальных сетях, переводим важные материалы, пытаемся убедить наших российских друзей, которые не понимают серьезности ситуации. (…) Что действительно пугает, так это реакция российского населения в эти дни! Я не ожидал такого равнодушия, такого цинизма. Люди говорят о военных действиях так, как будто это война роботов или виртуальных персонажей! Нет разговоров о потерянных и сломанных жизнях, наоборот, это доказывает, что интересы государства важнее интересов общества! Люди готовы поверить в любую чушь, начиная от украинских нацистов и ядерного и бактериологического оружия, которое угрожало бы России с Украины, до теорий заговора, лишь бы оправдать действия государства и собственную пассивность!».

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Точно так же Елена, гид-переводчик из Санкт-Петербурга, работающая в Ницце, чувствует на себе последствия войны. «Наверное, мало найдется семей, где не было бы родственников с украинской стороны. Мой первый свекор был украинцем из Николаевской области, моя дочь — на четверть украинка. Когда я читаю ее переписку со своей двоюродной сестрой, которая осталась в своей деревне, в подвале без электричества, воды и отопления, с пожилыми родителями, я сижу и плачу весь вечер. (…) Остается только надеяться, что у русскоязычной общины, проживающей на Лазурном берегу, хватит мудрости и терпения вести себя достойно перед лицом общей беды (в том числе в социальных сетях, где идет словесная война)».

Я получила много оскорблений, но меня не волнуют угрозы от виртуальных людей Екатерина, Рокбрюн

И действительно, большинство экспатриантов страдают от того, что им очень трудно связаться со своими родственниками. Г-жа Казорла работает в русском продуктовом магазине в городе Босолей. Хотя в магазин заходят люди из разных стран, о войне здесь говорят довольно часто.

Она не сдерживая эмоций рассказывает нам о своем страхе перед ситуацией в Украине: «Это ужасно, с клиентами мы не можем разговаривать, мы плачем. Это ужасно… Я родом с юга Украины, там живет моя семья. Это мы страдаем, это мы расплачиваемся (за эту ситуацию), будь то в России или в Украине. Почему? За что? Вы хотите мира? Но почему вы послали армию, а не дипломатов? Кто нас слушает? Каждое утро я отправляю сообщение своей семье, но не могу нормально разговаривать. Все находится под контролем. Я спрашиваю их по Whatsapp, все ли в порядке. На самом деле вопрос звучит так: «Вы живы? На данный момент все в порядке, слава Богу. Мы надеемся, что все это скоро закончится».

Начинается русофобия

Если в этом в магазине, где русские и украинцы пересекаются, есть чувство солидарности, то некоторые другие российские граждане подвергаются замечаниям и оскорблениям.

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Вот случай Екатерины, социального работника, которая живет в Рокбрюне. Она рассказала нам, как изменилась ее жизнь: «Я получила много оскорблений, но меня не волнуют угрозы от виртуальных людей. Я боюсь угроз от людей, которых я знаю. Моя подруга (которая сейчас в Украине) угрожала мне, говорила, что ее муж лично займется мной, что ее родители добьются моей депортации, что мне придется за это ответить, и моей дочери тоже придется за это ответить. Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями. Мой косметолог в Ницце тоже говорит страшные вещи: что они собираются устроить резню русских, что у них ненависть к нашему народу. (…) На работе агрессивные клиенты говорят мне, что мы фашисты и нацисты и что я должна вернуться в свою Россию».

Для Елизаветы Ловеринг, основателя бюро письменных и устных переводов Monaco Translations, которое работает в Княжестве уже 20 лет, это напряжение особенно ощущается на рабочем месте: «Я являюсь генеральным секретарем Клуба иностранных резидентов Монако (Crem). Я получала сообщения в социальных сетях о том, что россияне не должны быть частью Crem. Это фейковые аккаунты, которые оставляли сообщения такого типа под всеми моими публикациями. Я не отвечаю на них, я жалуюсь и блокирую».

Елизавета работает в основном с русскоязычной общиной Княжества в качестве письменного и устного переводчика в Апелляционном суде Монако. Напоминая об общих корнях русских и украинцев, она настаивает на том, чтобы российские эмигранты были солидарны с Украиной. «Это трагедия как для нас, так и для них», — объясняет она. «Если мы приехали жить сюда, это был выбор определенного образа жизни. (…) Поэтому мы должны защитить россиян от этой стигматизации. Необходимо донести до государственных органов Монако, что россияне, живущие в Княжестве, должны быть защищены от подобных нападок. Я не знаю ни одного человека, который бы поддерживал происходящее».

Будучи матерью двоих детей, шестнадцати и семи лет, Елизавета также проявляла бдительность. Хотя они считают себя «гражданами мира», благодаря своему мультикультурному происхождению и рождению в Монако, Елизавета стремилась к тому, чтобы никто из них не страдал от школьной травли из-за своих русских корней.

Все мои транзакции должны быть подтверждены банком Татьяна, Монако

Банковские счета проверяются

Последствия не только социальные. Татьяна (вымышленное имя) живет в Монако. Хотя особой русофобии со стороны окружающих она не чувствовала, ее ждал очень неприятный сюрприз. «После введения санкций, хотя меня нет в списке [попавших под санкции россиян], я совершенно случайно обнаружила, что мне заблокировали все возможности перевода денег, даже для внутренних переводов. (…) Я не получила ни одного письма, никакой информации… Мне пришлось связаться с банком, который не смог ответить мне сразу. В настоящее время все мои транзакции должны быть подтверждены банком, что обычно занимает еще два дня. (…) Больше всего в этой ситуации меня беспокоит полное отсутствие прозрачности. Я могу понять, что мои переводы проверяются, но я бы хотела, чтобы меня предупреждали об этом заранее».

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Та же проблема и у Марии, проживающей в Сан-Ремо: «У меня был очень неприятный разговор с моим банком в Италии, который спросил меня, есть ли у меня двойное гражданство. Я ответила, что нет — они не закрыли мой счет, но предупредили, чтобы я не отправляла деньги в Россию, чего я никогда не делала».

Девушка также беспокоится о своей семье, которая осталась в России: «Я больше не могу свободно их навещать из-за новых ограничений. Все воздушные пути закрыты, и теперь мне нужно найти запасной план, чтобы встретиться с родственниками в другом месте».

Помимо оскорблений и банковского контроля, русское сообщество безусловно боится эскалации. Протоиерей Андрей Елисеев, настоятель русского собора в Ницце, 10 марта получил анонимное письмо с угрозами: «Вы — друзья Путина. Возвращайтесь в Россию поскорее, иначе вас и ваших друзей убьют. У вас есть один месяц». Такое сообщение, подписанное «другом», стало предметом жалобы в полицию, со слов наших коллег из Nice-Matin.

Какие бы последствия ни пережили эти экспатрианты с начала войны, мы надеемся, что угрозы не перейдут к действиям.

Сейчас все надеются на одно: на мир. И быстро.