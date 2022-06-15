В понедельник 13 июня на заседании Национального совета присутствовали спикеры парламентов девяти малых государств Европы.

«Сближение взглядов». С 12 по 14 июня в Княжестве прошла 15-я Конференция малых государств Европы. Спикеры парламентов девяти стран (Андорра, Кипр, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория и Сан-Марино) были приглашены в понедельник в Национальный совет для обсуждения общих проблем в присутствии Князя Альбера II.

Председатель Национального совета Стефан Валери в своем вступительном слове напомнил о важности этой конференции, созданной в 2006 году: «Мы отметили, что сталкиваемся со многими общими проблемами и можем обогатить себя опытом и решениями, применяемыми каждой из наших стран».

Среди этих вопросов в этом году рассматривались три темы: вопрос о привлекательности малых государств Европы, роль их парламентов в кризисе Covid-19 и уроки на будущее, а также место женщин в политической жизни и обществе разных стран.

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Избранные представители также прокомментировали войну в Украине и договорились «коллективно активизировать все свои усилия по изучению всех возможностей на парламентском уровне, с обеими странами, чтобы добиться мирного решения после вторжения России в Украину».

Следующая конференция пройдет в Люксембурге в 2023 году.