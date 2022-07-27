18 июля выходец из г. Рокбрюн потерял жизнь во время ночного купания.

Происшествие произошло незадолго до 23 часов, когда служба наблюдения за пляжем уже не работала. 18 июля этого года 34-летний житель г. Рокбрюн утонул в море близ пляжа Ларвотто. По данным издания Monaco Matin один из друзей жертвы, пришедший с ним на пляж и потерявший с ним связь, вызвал полицию по номеру 17. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело жертвы в нескольких метрах от берега.

Полицейские, пожарники-спасатели и сотрудники скорой помощи Монако тщетно пытались реанимировать утопшего. Прокуратура Монако ведет расследование по «поиску причин смерти».

Сотрудники правоохранительных органов опросили близких жертвы и несколько человек с пляжа, чтобы определить точные обстоятельства его смерти. По данным издания Monaco Matin на сегодняшний день прежде всего рассматривается версия несчастного случая, поскольку во время происшествия молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Произведена аутопсия, но ее результаты не были оглашены.