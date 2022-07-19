Сен-Жан-Кап-Ферра – маленькая коммуна Лазурного берега, знаменитая своими многочисленными загородными виллами, прогулочными маршрутами по берегу моря, пляжами и впечатляющими панорамными видами. Сегодня Monaco Tribune – ваш экскурсовод.

Monaco Tribune / Paul Charoy

Наша экскурсия начинается с променада Морис Рувье. Со стороны муравьиной бухты коммуны Больё это один из путей в Сен-Жан-Кап-Ферра. Все 1,3 км этой тропы можно пройти всего за 20 минут.

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Monaco Tribune / Paul Charoy

Добро пожаловать в Сен-Жан-Кап-Ферра! В конце тропы – порт коммуны. Вся история Сен-Жан-Кап-Ферра связана с рыбной ловлей. Сегодня в порту красуется набережная Виржиля Аллари с магазинами и ресторанами на берегу моря. Летом здесь работают многочисленные морские развлечения.

Monaco Tribune / Paul Charoy

В Сен-Жан-Кап-Ферра немного жителей, и это можно объяснить. Территория коммуны занята сотнями вилл. Их около 500, и большинство из них – очень роскошные. Благодаря этим виллам, Сен-Жан-Кап-Ферра является одним из главных жилых мест Лазурного берега.

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Monaco Tribune / Paul Charoy

Из «центра города» мы движемся к мысу Сент-Оспис. Подкрепимся на первой же остановке, в Саду мира. Из этого сада на берегу моря открывается великолепный вид на Кап-Ферра и выход на пляж «Ямочки».

Monaco Tribune / Paul Charoy

В Сен-Жан-Кап-Ферра есть три пешеходные тропы. Променад Морис Рувье, тропа Сент-Оспис и окружная тропа Кап-Ферра. В нашей программе – 1,8 км пути и 40 минут ходьбы под шум прибоя.

Monaco Tribune / Paul Charoy

Немного отклонившись от нашего маршрута, мы оказываемся у ворот часовни Сент-Оспис. В 1929 году часовня была признана историческим памятником, а в 2022 году была полностью реставрирована. Рядом с ней – бронзовый монумент Богородице высотой 11,4 метра, возведенный в 1903 году. У подножья часовни находится коммунальное кладбище. Оно возвышается на Средиземным морем и открывает красивый панорамный вид в почти полном душевном покое.

Monaco Tribune / Paul Charoy

Вернемся на нашу тропу. Неплохой вид!

Monaco Tribune / Paul Charoy

А вот и жемчужина пляжей Сен-Жан-Кап-Ферра. Пляж Палома пользуется большой популярностью. Он обязан своим успехом тихому месту, окружающей его зеленью и прибрежным утесам Больё и Эз. Здесь заканчивается тропа мыса Сент-Оспис.

Monaco Tribune / Paul Charoy

Здесь же раскинулся Paloma Beach, частный пляж, построенный в 1948 году. На нем загорали Матисс, Элтон Джон, Том Круз, Черчилль… Не забудьте 50 евро, чтобы целый день проваляться здесь на лежаке!

Monaco Tribune / Paul Charoy

Устали от прогулки? Сен-Жан-Кап-Ферра предлагает всем любознательным туристам бесплатно посетить музей ракушек. Здесь выставлены 7 000 ракушек, из которых более 400 – рекордсмены мира. Эта самая большая коллекция на Средиземном море, которую сегодня можно осмотреть. Встреча – на набережной Линдберга. Часы работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Monaco Tribune / Paul Charoy

Из центра города идет последняя, окружная тропа Кап-Ферра (см. фото). Она более длинная и проходит по всему побережью полуострова. На мысе Малалонг возвышается мифический маяк коммуны.

Здесь и заканчивается наше путешествие. Возвращаться будем через Больё, где находится ближайший к Сен-Жан-Кап-Ферра вокзал.