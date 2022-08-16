В конце июля Формула 1 начала кампанию против неправомерного поведения на трибунах, как во время Гран-при Австрии, когда некоторые зрители стали жертвами травли и агрессий.

Случаи травли, расистские, гомофобные и женоненавистнические выпады, агрессии… На последнем Гран-при Австрии было выявлено много случаев непристойного поведения. Эти правонарушения были публично осуждены Федерацией Формулы 1, марками команд и самими пилотами.

https://twitter.com/F1/status/1553289293283479554

Так зародилась кампания «Drive it out», во главе с Директором чемпионата Стефано Доменикали, Президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммедом бин Сулайем, а также двадцатью пилотами, среди которых – жители Монако Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Ландо Норрис и Даниэль Риккардо.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: ВИДЕО. «24 часа в Монако»: Шарль Леклер открывает двери в свои будни

Начиная с Гран-при Франции, безопасность на трибунах усилилась, а Формула 1 продолжает работать над этим вопросом, чтобы найти устойчивые решения с устроителями всех программных Гран-при.