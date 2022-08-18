По сведениям Нико Росберга (Nico Rosberg), чемпиона мира в гонках «Формулы-1» 2016 года и резидента Монако, Князь Альбер принимает непосредственное участие в переговорах с Liberty Media, чтобы Гран-При остался в Монако на ближайшие годы.
На сегодняшний день нет никаких официальных заявлений, и присутствие Монако в календаре гонок F1 на 2023 год остается тайной, покрытой мраком.
Конкурируя с Гран-При Бельгии (Гран-При Франции уже выбыл из календаря соревнований), Гран-При Монако может подвергнуться некоторым изменениям, чтобы провести 24 заезда, намеченных на следующий год.
Говорят, что Liberty Media благосклонно смотрит на корректировку маршрута трассы, что увеличит возможность обгонов во время заездов. Но Автомобильный Клуб Монако, якобы, непреклонен в переговорах. Так же обстоит дело с коммерческим использованием на маршруте рекламных щитов, которыми напрямую заведует ACM, что для Liberty Media, судя по всему, усложняет ситуацию.
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Маршрут и рекламные щиты в фокусе внимания Liberty Media
Владельцам «Формулы-1» могло не понравиться, что места на рекламных щитах были проданы люксовой швейцарской часовой компании Tag Heuer, тогда как официальным спонсором «Формулы-1» является другая престижная часовая марка, а именно Rolex.
«Нам необходим посредник между «Формулой-1» и Автомобильным Клубом Монако». Нико РосбергНико Росберг
Консультант Sky Sports Нико Росберг дал несколько пояснений относительно переговоров о будущем монегасских гонок.
«Князь Альбер II лично участвовал в этих обсуждениях, потому что Автомобильный Клуб Монако продолжает придерживаться жесткой позиции,- поделился он. Нам необходим посредник между Формулой-1 и Автомобильным Клубом Монако. Князь очень вовлечен в переговорный процесс. Я не теряю надежды, потому что Монако обязательно должно остаться в календаре гонок. Ведь это история «Формулы-1» и самая гламурная гонка года».