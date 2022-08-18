По сведениям Нико Росберга (Nico Rosberg), чемпиона мира в гонках «Формулы-1» 2016 года и резидента Монако, Князь Альбер принимает непосредственное участие в переговорах с Liberty Media, чтобы Гран-При остался в Монако на ближайшие годы.

На сегодняшний день нет никаких официальных заявлений, и присутствие Монако в календаре гонок F1 на 2023 год остается тайной, покрытой мраком.

Конкурируя с Гран-При Бельгии (Гран-При Франции уже выбыл из календаря соревнований), Гран-При Монако может подвергнуться некоторым изменениям, чтобы провести 24 заезда, намеченных на следующий год.

Нико Росберг всматривается в будущее Гран-При Монако /© Все права защищены

Говорят, что Liberty Media благосклонно смотрит на корректировку маршрута трассы, что увеличит возможность обгонов во время заездов. Но Автомобильный Клуб Монако, якобы, непреклонен в переговорах. Так же обстоит дело с коммерческим использованием на маршруте рекламных щитов, которыми напрямую заведует ACM, что для Liberty Media, судя по всему, усложняет ситуацию.

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Маршрут и рекламные щиты в фокусе внимания Liberty Media

Владельцам «Формулы-1» могло не понравиться, что места на рекламных щитах были проданы люксовой швейцарской часовой компании Tag Heuer, тогда как официальным спонсором «Формулы-1» является другая престижная часовая марка, а именно Rolex.

«Нам необходим посредник между «Формулой-1» и Автомобильным Клубом Монако». Нико Росберг Нико Росберг

Консультант Sky Sports Нико Росберг дал несколько пояснений относительно переговоров о будущем монегасских гонок.

«Князь Альбер II лично участвовал в этих обсуждениях, потому что Автомобильный Клуб Монако продолжает придерживаться жесткой позиции,- поделился он. Нам необходим посредник между Формулой-1 и Автомобильным Клубом Монако. Князь очень вовлечен в переговорный процесс. Я не теряю надежды, потому что Монако обязательно должно остаться в календаре гонок. Ведь это история «Формулы-1» и самая гламурная гонка года».