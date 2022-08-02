В апреле этого года в Виарджо (Италия) у монакского пилота украли именные часы марки Richard-Mille. По сообщению газеты Il Mattino они найдены неаполитанской полицией.

В прошлые выходные, Шарль Леклер вынужден был сойти с трассы Гран-При Франции, а в апреле этого года у него украли часы во время вечеринки с друзьями.

Среди преступников – член Каморры

Уникальные часы марки Richard-Mille – RM 67-02 – цветы монакского флага сегодня найдены. По данным итальянской газеты один из трех злоумышленников был связан с Каморрой, одной из самых старых и крупных криминальных организаций Италии, основанной в XVII веке.

Преступники рассчитывали продать часы за 2 миллиона евро, но быстро поняли, что не получат за них и половины этой суммы, так как это – уникальная и полностью именная модель, посвященная Ш. Леклеру.

В конце концов один испанский бизнесмен заплатил за них 200 000 евро.