Редакция предлагает вам несколько идей, чем заняться в Княжестве на следующей неделе.

Примите участие в нашем конкурсе и выиграйте билеты в эскейп-рум

До 18 сентября Monaco Tribune дает вам возможность выиграть 4 билета в любую эскейп-рум Княжества. Ознакомьтесь с условиями участия в конкурсе на нашей страничке в Facebook и попытайте счастье!

Затрудняетесь с выбором? Подробный список игровых залов Княжества – в нашей последней статье.

Фильмография Грейс Келли

Пока Княжество отмечает 40-ю годовщину смерти Княгини Грейс, фильмотека Ниццы предлагает ознакомиться с ее карьерой киноактрисы в ретроспективе легендарных фильмов. Поймать вора, Окно во двор, В случае убийства набирайте «М», Ровно в полдень, Могамбо… Самые известные фильмы с участием супруги Князя Ренье III будут показаны до октября месяца по инициативе Анри-Жана Серва.

Даты, время сеансов и цены можно найти на сайте фильмотеки. 27 сентября Князь Альбер II явится на просмотр фильма Поймать вора.

Trott’n’Roll – позабавиться с пользой

Не забудьте прихватить ролики и самокаты! В субботу, 17 сентября в 09:00, в саду Аполлин начинается восьмой выпуск Trott’n’Roll. На этом мероприятии, организованном фондом Флавьена, вас ждет много новинок: семейный буфет, стенд эфемерных татуировок и электрические велосипеды. Ну и, конечно, традиционная лотерея.

Собранные в лотерее средства пойдут на финансирование клинических исследований на сумму 620 000 евро, в которых надеются поучаствовать 36 детей с рецидивом онкологии.

В мероприятии примут участие Жорж Марун Кикано – на послеобеденном параде, и Мисс Лазурный берег 2022 года – на торжественном открытии в 11:00.

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Звезды кошачьей выставки

В эти выходные в Монако пройдет третья международная выставка кошек. Очаровательные пушистики будут представлены в центре Лео Ферре. Конкурс породистых кошек и котов организован ассоциацией Де Гати де Мунегу. Его посетит некий полковник Френган, представитель Князя Альбера II.

Вход: 10 евро

Детям от 6 до 13 лет: 5 евро

Бесплатный вход для посетителей младше 6 лет

Выставка, посвященная Жозефине Бейкер

В ознаменование тесных связей Княжества со звездой ревю в г. Рокбрюн-Кап-Мартен до 30 сентября открыта экспозиция «Les Journées de l’Art-Bre», посвященная в этом году Жозефине Бейкер.

На выставке, торжественно открытой недавно Князем Альбером II, в частности, представлен бюст и огромный живописный портрет актрисы. Выставка работает в Оливковом парке.

Испанская кухня в Deck

Исполненные солнцем блюда с чудесными нотками Средиземноморья! С 19 по 25 сентября компания Société des Bains de Mer (SBM) приглашает вас на обеды в ресторан Deck на Monte-Carlo Beach. Устраивайтесь по-удобнее на большой террасе с видом на монакскую гавань и наслаждайтесь вкусной гурманской кухней.

Не забудьте забронировать столик по телефону +377 98 06 51 00 или на официальном сайте SBM.