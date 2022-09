Scopri i consigli della redazione sui prossimi eventi da non perdere a Monaco e dintorni!

Partecipa al nostro concorso e vinci un escape game

Fino al 18 settembre, Monaco Tribune ti dà la possibilità di vincere 4 posti per un escape game a scelta a Monaco! Consulta le condizioni di partecipazione sulla nostra pagina Facebook e non perderti quest’occasione:

Scelta difficile? Leggi la lista dettagliata di tutte le sale di escape game del Principato in questo articolo in francese.

Riscopri la filmografia di Grace Kelly

In occasione della commemorazione dei 40 anni dalla scomparsa della principessa Grace, la Cineteca di Nizza propone un tuffo nel suo passato d’attrice grazie alla proiezione dei suoi film più iconici. Caccia al ladro, La finestra sul cortile, Il delitto perfetto, Mezzogiorno di fuoco, Mogambo… I grandi classici che vedono tra i protagonisti la consorte del Principe Ranieri III verranno proiettati fino a ottobre, su iniziativa di Henry-Jean Servat.

Per dettagli sulle date e gli orari delle proiezioni e sul costo dei biglietti, visita il sito internet della Cineteca. Il Principe Alberto II assisterà alla proiezione di Caccia al ladro il 27 settembre.

Divertiti per una buona causa con Trott’n’Roll

Scalda i pattini a rotelle o preparati a sfrecciare sul tuo monopattino: l’ottava edizione di Trott’n’Roll prende il via sabato 17 settembre alle 9.00 nei Jardins d’Apolline. L’evento è organizzato dalla Fondazione Flavien e prevede una serie di novità, come il bar per famiglie, uno stand di tatuaggi temporanei e biciclette elettriche. Naturalmente, tornerà la tradizionale tombola.

I fondi raccolti grazie al gioco della tombola saranno destinati a finanziare uno studio clinico del valore di 620.000 euro, a cui sperano di accedere 36 bambini con un tumore recidivante.

Da segnalare anche la presenza di due star a questo evento: GMK, che sarà presente alla parata pomeridiana e Miss Costa Azzurra 2022 che terrà l’inaugurazione ufficiale alle 11.00.

Non perderti gli adorabili gatti dell’esposizione felina

Sabato 17 e domenica 18 settembre, lo spazio Léo Ferré, a Fontvieille, sarà teatro della terza esposizione felina internazionale di Monaco. Si tratta di un concorso di gatti di razza, organizzato dall’associazione De Gati de Munegu, al quale parteciperà un certo colonnello Fringant, in rappresentanza del principe Alberto II.

Ingresso: 10 euro

6-13 anni: 5 euro

Gratuito sotto i 6 anni

Visita la mostra dedicata a Joséphine Baker

Per rendere omaggio ancora una volta allo stretto legame tra il Principato e la famosa showgirl, Roquebrune-Cap-Martin propone fino al 30 settembre la mostra “Les Journées de l’Art-Bre”, che quest’anno rende omaggio a Joséphine Baker.

All’interno della mostra, recentemente inaugurata dal Principe Alberto II, sono esposti un busto e un’immensa tela raffiguranti l’artista. Appuntamento, quindi, al Parc des Oliviers.

Assaggia la cucina spagnola al Deck

Sogni piatti baciati dal sole e portate dalle deliziose influenze mediterranee? La Société des Bains de Mer (SBM) ti invita al Deck, a Monte-Carlo Beach, dal 19 al 25 settembre a pranzo. Accomodati in uno dei tavoli sulla grande terrazza, con vista sulla baia di Monaco, per vivere un’esperienza saporita e gustosa.

Non dimenticare di prenotare un tavolo al +377 98 06 51 00 o sul sito internet ufficiale della SBM.