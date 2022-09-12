Действующий чемпион мира снова разгромил конкурентов, победив в Монце. Монегасскому гонщику пришлось довольствоваться вторым местом несмотря на старт с поул-позиции.

Спустя неделю после третьего места в Нидерландах Шарль Леклерк (Charles Leclerc) занял второе место в Монце. Даже стартовав с поул-позиции, монегаск не смог ничего противопоставить Максу Ферстаппену (Red Bull), который кажется непобедимым в этом сезоне, выиграв уже пятую гонку подряд.

Финалом этого Гран-при стал финиш за машиной безопасности. Руководство гонки фактически пожертвовало последними пятью кругами, чтобы эвакуировать машину австралийца Даниэля Риккардо (Daniel Ricciardo) из McLaren. Разочарованы оказались не только болельщики, ожидавшие развязки дуэли, но прежде всего Шарль Леклер, который на последних кругах мог бы побороться за победу.

Макс Ферстаппен увеличивает отрыв от соперников

«Концовка получилась разочаровывающей: гонка не должна была закончиться таким образом, — не смог скрыть своего сожаления гонщик. — Я очень надеялся выиграть перед итальянскими болельщиками. Мы взяли хороший ритм, но этого оказалось недостаточно. Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Здесь, в Монце, всегда царит потрясающая атмосфера».

В общем зачёте Леклер занимает второе место с 219 очками, опережая Серхио Переса (209 очков) и значительно отставая от лидера, Макса Ферстаппена (335 очков). Следующий этап чемпионата пройдёт 2 октября в Сингапуре.