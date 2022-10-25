Церемония прошла в Княжеском дворце в присутствии членов Национальной федерации морских заслуг.

Все знают о вкладе Князя Альбера II в дело охраны морей и океанов. Чтобы отблагодарить его за проделанную работу, в среду, 19 октября, Национальная федерация морских заслуг (FNMM) присвоила Князю звание почетного члена и вручила ему почетную медаль моряков.

Во время церемонии в Княжеском дворце Фабрис Виола, президент национальной ассоциации, вручил Князю Альберу II документ о приеме в ассоциацию и медаль с гербом FNMM.

© Все права защищены

Князь Альбер II удостоен этих наград за его преданность делу охраны и защиты морей, океанов и морской фауны. Отмечено стремление Князя к устойчивой «голубой экономике» и его поддержка научных и культурных проектов.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Monaco Explorations: большая экспедиция в Индийский океан

На церемонии присутствовали посол Франции в Монако, Лоран Стефанини, и директор по морским делам Монако, Армель Рудор-Лафон, а также члены FNMM – вице-президент, Кристиан Возняк, генеральный секретарь, Тьерри Пьоже и почетный вице-президент, Жан-Ив Николя.