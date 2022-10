La cerimonia si è svolta al Palazzo del Principe con i membri della Fédération Nationale du Mérite Maritime.

L’impegno del Principe Alberto II per la salvaguardia dei mari e gli oceani non è certo un mistero. Per congratularsi con lui, mercoledì 19 ottobre, la Fédération Nationale du Mérite Maritime (FNMM) ha nominato il Principe Membro d’onore, oltre a insignirlo con la Medaglia d’onore dei marines.

Durante la cerimonia, tenutasi al Palazzo del Principe, Fabrice Viola, Presidente nazionale della Federazione, ha offerto al Principe Alberto II una lettera di presentazione all’associazione e un sigillo con l’effige della FNMM.

© DR

Questi riconoscimenti vogliono premiare il Principe Alberto II per la sua devozione nella conservazione e salvaguardia dei mari, degli oceani e delle specie marine. Sono stati riconosciuti anche il suo impegno per un’economia blu più sostenibile e il suo sostegno a progetti scientifici e culturali.

Laurent Stefanini, Ambasciatore di Francia a Monaco, e Armelle Roudaur-Lafont, Direttrice degli Affari Marittimi di Monaco erano presenti per l’occasione. Anche altri membri dell’FNMM, come Chrisitan Wozniak, Vicepresidente della FNMM, Thierry Pioger, Segretario generale o ancora Jean-Yves Nicolas, vicepresidente onorario, ci hanno tenuto a presenziare.