La cérémonie s’est déroulée au sein du Palais Princier avec les membres de la Fédération Nationale du Mérite Maritime.

Tout le monde connaît l’engagement du Prince Albert II pour la préservation des mers et des océans. Pour l’en féliciter, mercredi 19 octobre, la Fédération Nationale du Mérite Maritime (FNMM) a nommé le Prince Membre d’Honneur, en plus de le décorer de la Médaille d’Honneur des marins.

Lors de la cérémonie au Palais Princier, Fabrice Viola, Président national de la Fédération, a offert au Prince Albert II une lettre d’introduction à l’association et une tape de bouche écusson à l’effigie de la FNMM.

© DR

Ces distinctions viennent féliciter le Prince Albert II de son dévouement pour la conservation et la protection des mers, des océans et des espèces marines. Son engagement pour une économie bleue plus durable et son soutien envers des projets scientifiques et culturels ont également été salués.

Pour l’occasion, Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à Monaco et Armelle Roudaur-Lafont, Directrice des Affaires Maritimes de Monaco étaient présents. D’autres membres de la FNMM avaient aussi fait le déplacement comme Chrisitan Wozniak, Vice-Président de la FNMM, Thierry Pioger, Secrétaire Général ou encore Jean-Yves Nicolas, Vice-Président Honoraire.