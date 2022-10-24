Два месяца на сбор максимально полной информации и на привлечение внимания к делу охраны океанов.

Океан менее изведан, чем космос. Нам жизненно важно развивать знания этой среды, покрывающей 70% поверхности планеты. Для этого, в сотрудничестве с такими международными учреждениями, как Государственный центр научных исследований (CNRS), 3 октября платформа Explorations de Monaco отправила на два месяца экспедицию в западную часть Индийского океана.

За эти два месяца на борту «S.A Agulhas II» экипаж из 170 человек пройдет 13 500 км от острова Реюньон, через Сейшельские острова, до острова Маврикия. Международный экипаж этой экспедиции представляет 20 стран.

Малоизвестная часть океана

Первоочередная задача «Миссии Индийский океан» – собрать максимум информации о западной части Индийского океана, чтобы убедить международную общественность в необходимости срочного реагирования на климатические изменения и создания охраняемых морских районов.

Чтобы собрать информацию о состоянии океана, будут установлены монакские, французские, американские и канадские зонды. Например, информация о температуре воды, ее солености, концентрации в ней ионов водорода и кислорода позволяет понять реакцию океана на климатические изменения и интенсивную рыбную ловлю.

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Параллельно с этим, в течение всей экспедиции и после нее, в лабораториях Монако, будут проведены исследования кораллов, планктона и микропластиков.

20 школьников будут отслеживать один зонд в течение всего путешествия. Они по очереди расписались на этом зонде. Во время стоянок в островных портах корабль посетят учащиеся местных школ. «Мы не только занимаемся наукой, но и ведем образовательную программу. (…) Образовательная часть нашего путешествия поможет сделать из школьников сознательных граждан, способных позже принимать решения по охране океана», комментирует в эфире Monaco Info Эрве Клостр, научный руководитель из Государственного центра научных исследований (CNRS).

Дополнительная информация: Monaco Explorations