Около тридцати волонтеров в минувшую субботу собрались на уборку прибрежной и подводной территории охраняемой морской зоны Ларвотто.

Подобная генеральная уборка ежегодно проводится Монегасской Ассоциацией по охране природы (AMPN) совместно с Клубом Исследования морских глубин Монако (CESMM). Уборка обычно проводится в конце лета, когда движения на море становится меньше, а посещаемость пляжей снижается.

© Монегасская Ассоциация по охране природы

Несмотря на многочисленные кампании по привлечению внимания, мусора по-прежнему много, а ведь его можно было бы избежать. «Отходы попадают в море из-за порывов ветра или приливов, но много и случаев ненадлежащего поведения», — замечает координатор проекта AMPN Камий Девиси (Camille Devissi) в интервью Monaco Info. В субботу, 8 октября, из воды выловили бутылки, жестяные банки, забытые снасти. В сумме было собрано не менее 75 кг морского мусора.

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Одновременно с этим другие волонтеры собирали мусор на суше и, к сожалению, также констатировали неплохой «улов». С пляжа собрали 3 кг мусора, в основном это окурки, хотя курение на пляже запрещено. «Значительной части отходов могло бы не быть, если бы поведение людей было более ответственным», — напоминает ассоциация на своей странице в сети Facebook.