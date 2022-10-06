Каждый год судьи, секретари судов, адвокаты, нотариусы, судебные приставы и администраторы собираются на торжественное заседание, чтобы подвести итоги прошедшего года и официально объявить об открытии нового.

В понедельник, 3 октября, состоялось торжественное заседание, на котором было объявлено о возобновлении работы судов и трибуналов в сезоне 2022-2023 гг. По традиции все монегаскское судебное сообщество сначала отслужило мессу Святого Духа в Монакском соборе, а затем собралось в Дворце юстиции на торжественное заседание.

На заседании председательствовала Франсуаз Карраша, советник апелляционного суда, исполнявшая обязанности Первого председателя апелляционного суда. Сначала она подытожила различные знаменательные события прошлого года, такие как выход на пенсию Брижит Гринда-Гамбарини, председательствующей на торжественных заседаниях последние десять лет, и назначение Сильви Пети-Леклер на должность Генерального секретаря по вопросам юстиции, Директора юридических отделов и Председателя государственного совета.

Франсуаз Карраша также упомянула об обновлении законодательных текстов, инкриминирующих сексуальное и гендерное насилие по закону № 1517 от 23 декабря 2021 года. Этот текст закона, принятый Национальным советом, «привлек особое внимание судебного сообщества». Он «выражает стремление законодательной власти предоставить Княжеству уголовное право, полнее охватывающее некоторые аспекты поведения, определяющего сексуальное насилие», т.е. эксгибиционизм, домогательство, шантаж и посягательства этого типа.

Позитивные итоги 2021-2022 годов

Заместитель председателя ревизионного суда, Лоран Ле Мель, рассказал в своем выступлении о задачах и перспективах уголовного судопроизводства, «основной темы в мире, где отношения между людьми напряжены, в повседневной жизни, в СМИ и соцсетях, как о том свидетельствуют и факты и политические дебаты», подчеркнул он в своей речи, разделив задачи уголовного судопроизводства на три направления: укрепление судебных прений, точное определение вопросов и обеспечение процессуального равновесия.

Наконец, Жюльен Пронье, первый заместитель генерального прокурора, исполняющий его обязанности, не без юмора сообщил о ротации персонала монегаскской системы правосудия, отметив, что «трансферы пока не закончились. Нет сомнений, что наша команда будет со временем усилена генеральным прокурором и его заместителем, которые убедятся в качестве работы и активности всех ее членов.»

В эфире Monaco Info Жюльен Пронье также подвел итоги истекшего года: «итог положительный, особенно в том, что касается потоков. Мы приняли много решений, как в первой инстанции, так и по апелляциям, и на уровне ревизионного суда. Как и генеральная прокуратура, следственные судьи очень много работали в этом году.»

На заседании присутствовали многие известные личности, в частности, государственный министр Пьер Дарту, директор кабинета Князя Лоран Ансельми, заместитель председателя Национального совета Брижит Боккон-Пажес, советники правительства и министров, а также Мишель Боери, председатель Совета короны.