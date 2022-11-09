Традиционная смена караула отметила смену формы.

Осенняя прохлада дает о себе знать. Летняя белая форма карабинеров отправляется в гардеробы. Рота охраны облачается в зимнюю форму.

Смена формы обычно происходит в октябре, но в этом году погода была еще слишком теплая. Карабинерам пришлось подождать еще месяц.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

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В понедельник, 7 ноября, в 11:55 – во время смены караула – две формы встретились на ходу. В выверенной до миллиметра хореографии белые мундиры уступили место синим и черным. Зимняя форма состоит из синих брюк, черного кителя с красными галунами.

© Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

В следующий раз карабинеры сменят форму с наступлением лета, в мае.