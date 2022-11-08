Три выставки за одну поездку. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили в США целых три экспозиции, связанных с Княжеством.

В среду, 2 ноября, в Вашингтоне, округ Колумбия, Суверенный Князь побывал в Центре имени Джона Кеннеди на выставке снимков, участвовавших в первом Конкурсе фотографий на тему окружающей среды. Конкурс был создан совместно с Фондом Князя Альбера II. Первый сезон конкурса, состоявшийся в 2021 году, был посвящен теме «Человек – дикая фауна: пересекающиеся судьбы, общие территории».

Выставка будет открыта до 20 ноября, вход свободный. Кстати, уже начался прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса.

© Заид Хамид (Zaid Hamid) / Посольство Монако

« Grace of Monaco: Princess in Dior »

Находясь в Вашингтоне, округ Колумбия, Князь заодно посетил Hillwood Museum, где проходит изысканная выставка, посвященная Княгине Грейс. «Princess in Dior» прослеживает историю доверительных отношений Княгини Грейс и модельера Кристиана Диора (Christian Dior) сквозь призму гардероба, который носила Княгиня. Прежде чем пересечь Атлантику и предстать перед американской публикой, в 2019 году платья выставлялись в музее Диора в Гранвиле.

«Платья и другие экспонаты чудесно преподнесены. Здесь, в США, нашли прекрасный способ почтить сороковую годовщину кончины моей матери. Я очень и очень счастлив побывать на этой выставке. Это превосходная иллюстрация тесной дружбы, которая связывает Княжество и Соединенные Штаты», – заявил Князь Альбер II в интервью Monaco Info.

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© Заид Хамид (Zaid Hamid) / Посольство Монако

Выставка Cartier – Нью-Йорк

На Пятой авеню в Нью-Йорке в сентябре после реставрации вновь открылся магазин Cartier. Ремонтные работы длились несколько лет. Князю Альберу II и Княгине Шарлен была представлена новая выставка, которая еще не была представлена публике. Эта экспозиция также посвящена Княгине Грейс. На втором этаже здания находится «гостиная Княгини Грейс» приятного пастельного зеленого оттенка, где выставлено большое количество драгоценных украшений.