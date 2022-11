Un viaggio, tre mostre. Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno visitato ben tre mostre legate al Principato negli Stati Uniti.

Mercoledì 2 novembre, a Washington D.C., il Principe Sovrano ha visitato il John F. Kennedy Center per assistere alla mostra fotografica del primo Concorso di fotografia naturalistica del 2021. Creato in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II, il tema di questo primo concorso era “L’uomo e la fauna selvatica: destini incrociati, territori condivisi”.

La mostra rimarrà aperta fino al 20 novembre ed è gratuita. Inoltre, sono aperte le candidature per la terza edizione.

© Zaid Hamid / Embassy of Monaco

« Grace of Monaco: Princess in Dior »

Sempre a Washington D.C., il Principe ha colto l’occasione per visitare l’Hillwood Museum, che ospita al momento una bellissima mostra in onore della Principessa Grace. “Princess in Dior” analizza il rapporto di fiducia tra la Principessa Grace e lo stilista Christian Dior attraverso gli abiti indossati da Grace Kelly. Esposti per la prima volta a Granville presso il Museo Dior nel 2019, gli abiti hanno attraversato l’Atlantico per essere mostrati al pubblico americano.

“Una bellissima esposizione di tutti i suoi capi e tutti i suoi abiti. È un bel modo per commemorare, qui negli Stati Uniti, il 40° anniversario della morte di mia madre. Sono molto, molto felice di aver visto questa mostra. È una splendida dimostrazione dei fortissimi legami di amicizia che esistono tra il Principato e gli Stati Uniti”, ha dichiarato il Principe Alberto II a Monaco Info.

© Zaid Hamid / Embassy of Monaco

Mostra Cartier – New York

Riaperto a settembre dopo anni di ristrutturazione, il negozio Cartier sulla Fifth Avenue di New York sta per inaugurare una nuova mostra che il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno avuto il privilegio di visitare in anteprima. Sempre in onore della Principessa Grace, l’edificio ospita al primo piano la “sala Principessa Grace”, di un delizioso verde pastello e ricolma di gioielli.