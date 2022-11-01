Монакский пожарный, капитан Массон, дал нам информацию о возникновении и последствиях этого пожара.

«Что произошло?», «откуда именно пошел пожар?»… На страничке в Facebook «Взаимопомощь и солидарность резидентов Монако» – недоумение после публикации сегодня утром видеоролика, на котором виден густой черный дым рядом со стройплощадкой Маретерра.

Из-за чего возник пожар и каковы его последствия? Мы обратились к капитану Массону. Он сообщил, что пожар начался в питательном трансформаторе стройплощадки, расположенном в морском дамбовом блоке. «Причины пожара неизвестны, уточнил капитан журналистам Monaco Tribune. Он начался сегодня утром, около 11:00.»

На борьбу с пожаром было брошено три пожарных автонасоса и одна лестница: первые два насоса работали на главном очаге, а третий был задействован для разведки и поиска углекислого газа. В операции участвовало 25 пожарных.

«Очаг был быстро нейтрализован, добавил капитан Массон журналистам Monaco Tribune. Дольше было тушить распространение пламени по кабелям, потому что они проложены в туннеле.»

Стройка была остановлена. Затем было разрешено частично продолжить работы вне зоны рядом с полностью сгоревшим трансформатором.

К счастью, как нас заверил капитан Массон, ни жертв, ни потерпевших нет.