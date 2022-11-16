Вдохновившись прошлогодним успехом, Мэрия решила повторить представление, которое в этом году продлится двенадцать минут.

В субботу, 19 ноября, в Монако пройдут торжества по случаю Национального Праздника. Чтобы отметить это важное событие, Мэрия Монако (Mairie de Monaco) организовала сразу несколько спектаклей, один из них – это шоу дронов, которое можно будет увидеть из любого уголка Княжества.

В пятницу, 18 ноября, в 20 часов, 200 светящихся дронов взмоют в ночное небо над Княжеским дворцом. Шоу продолжительностью 12 минут будет посвящено Князю Альберу I и его исследованиям. Напомним, что в этом году в Княжестве проходят мероприятия по случаю столетия кончины Князя-Ученого.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна / Микаэль Алези

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Организация шоу была доверена компании MC-Clic. Спектакль будет сопровождатся музыкой, написанной Брюно Абелем (Bruno Abel) специально для этого события. Полностью насладиться музыкальной атмосферой можно будет в порту, в районе Ярмарки.

Не пытайтесь попасть после 19.45 в квартал Лё-Роше. Из соображений безопасности проход будет закрыт.