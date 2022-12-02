Covid-19: показатель заболеваемости удвоился, правительство призывает к бдительности

В преддверии новогодних праздников правительство бьет тревогу из-за Covid-19 и сезонного гриппа.

Covid-19 еще не сказал свое последнее слово... Показатель заболеваемости в Монако вырос до 401 случая против 240 на прошлой неделе. На прошлой неделе (21/11 – 27/11) было зафиксировано 157 новых случаев заболевания, что больше, чем в последнем еженедельном итоге, выявившем 94 новых случая.

Рекомендуется пользоваться масками

Параллельно с этим ходит сезонный грипп, поэтому необходимо срочно восстановить меры безопасности, чтобы избежать новой волны эпидемии и бороться с зимними вирусами.

«Княжеское правительство настоятельно рекомендует пользоваться масками в случае подозрения на заражение, а также в общественном транспорте и в торговых и туристических местах с высокой посещаемостью.» Не следует терять бдительность и в преддверии новогодних праздников, опасных моментов при семейных сборах.

В добавок к этим профилактическим мерам продолжается вакцинация. «Вакцинация – самое действенное средство защиты от тяжелых форм заболевания», напоминает правительство.

Связь с центром Covid: 92 05 55 00 или на сайте www.monacosante.mc