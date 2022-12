Covid-19: il tasso di incidenza raddoppia e il governo invita alla prudenza

Per combattere il Covid-19, ma anche l'influenza stagionale, i cittadini sono stati invitati alla prudenza, specialmente con l'avvicinarsi delle feste.

Il Covid-19 non ha ancora detto la sua ultima parola...Il tasso d'incidenza è di 401 a Monaco, rispetto a 240 della settimana precedente.157 nuovi casi positivi sono stati registrati la scorsa settimana (dal 21/11 al 27/11), un numero maggiore rispetto all'ultimo rapporto settimanale, che ha registrato 94 nuovi casi.

Si consiglia la mascherina

Parallelamente, è comparsa anche l'influenza stagionale. È necessario quindi mantenere le misure di sicurezza, se vogliamo evitare una nuova ondata epidemica e combattere i virus invernali.

"Il governo monegasco raccomanda vivamente di indossare una mascherina in caso di sospetto contagio, oltre che nei mezzi pubblici e nelle aree commerciali e turistiche molto trafficate". Non bisogna abbassare la guardia neanche in vista delle feste, un momento in cui solitamente le famiglie si riuniscono.

Oltre a queste misure preventive, continua la campagna di vaccinazione. Il Governo ricorda che "resta uno dei mezzi più efficaci di protezione contro le forme più gravi".

Per contattare il Centro Covid: chiamare il 92 05 55 00 o visitare il sito web www.monacosanté.mc.