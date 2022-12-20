Covid-19: правительство рекомендует пользоваться масками в общественном транспорте

Несмотря на то, что статистика по Covid в Княжестве идет на спад, не следует терять бдительность.

После сильной вспышки заболеваемости в начале декабря кажется, что меры безопасности в Монако соблюдались. С другой стороны, количество госпитализированных резидентов практически не изменилось: на сегодняшний день – 34 человека против 38 в начале декабря. К счастью, количество новых случаев заболевания сократилось вдвое: с 452 на прошлой неделе до 258 на сегодняшний день.

Тем не менее, чтобы не портить новогодние праздники, правительство «настоятельно» рекомендует пользоваться масками в общественном транспорте.

Оно также напоминает, что маска защищает не только от вируса Covid, но и от многих других вирусов, например от вируса гриппа и бронхиолита. Это хорошее средство, чтобы не заболеть в праздники.