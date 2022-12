Covid-19: il Governo consiglia l’uso della mascherina sui mezzi pubblici

Anche se nel Principato i contagi sono in calo, la prudenza non è mai troppa.

Dopo un forte aumento a inizio dicembre, sembrerebbe che a Monaco le misure di sicurezza abbiano funzionato. Tuttavia, il numero di residenti ricoverati non è cambiato di poco, con 34 residenti in ospedale contro i 38 all'inizio del mese. Per fortuna, i nuovi contagi sono dimezzati con un tasso d'incidenza di 258 invece di 452 della settimana scorsa.

Ciononostante, per non compromettere le feste, il Governo consiglia "fortemente" l'uso della mascherina sui mezzi pubblici.

Ricorda inoltre che la mascherina non protegge solo dal Covid ma anche da molti altri virus come l'influenza e la bronchiolite. Un ottimo modo per evitare di ammalarsi durante le feste.