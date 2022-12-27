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Как бесплатно посетить матч «Монако» — «Брест» на стадионе Луи II?

Автор: Romain Boisaubert
Опубликовано 27 декабря 2022
Футбольный клуб «Монако»
Автор: Romain Boisaubert
- 27 декабря 2022

Футбольный клуб «Монако» готовится торжественно возобновить домашние матчи и в воскресенье, 1 января, в 15 часов примет у себя ФК «Брест». Вход на матч свободный, билеты можно приобрести на сайте клуба.

Прошло больше месяца с момента прошлого матча на стадионе Луи II, когда спортивный клуб Монако встречался с «Олимпиком» из Марселя, и вот «Монако» снова выходит на поле. Отличный повод поддержать красно-белых в первый день нового года.

Болельщики клуба из Монако получат уникальную возможность прийти на стадион бесплатно и посмотреть матч первой лиги, в котором футболисты сразятся с клубом из Бреста Stade Brestois.

Чтобы воспользоваться этим редким предложением, болельщикам нужно перейти на сайт онлайн-кассы клуба, которая была обновлена за время перерыва между матчами.

Условия для участия в «Cпецпредложении 1 января»:

  • Бесплатно для всех
  • Не больше 6 билетов в одной заявке
  • Билеты бронируются через новую онлайн-кассу клуба
  • Необходимо зарегистрироваться на сайте
  • Доступные трибуны: трибуны первой категории и второй категории B (сектор «Семья Монако» (Munegu Family)

Как добраться?

На поезде:

Туда:

  • Из Ниццы: отправление в 13.21, 13.50 и 14.20
  • Из Ментона: отправление в 13.34, 14.04 и 14.35

Обратно:

  • В направлении Ниццы: отправление в 17.19, 17.50 и 18.19
  • В направлении Ментона: отправление в 17.14, 17.46 и 18.16

На машине:

Приложение для совместного использования автомобиля “MuneGo” продолжает работу для того, чтобы вам легче было попасть в Княжество.