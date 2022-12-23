Княжеская семья опубликовала традиционную рождественскую открытку

Члены Княжеской семьи, облачённые в элегантные вечерние наряды, с улыбкой позировали официальному фотографу Княжеского дворца, чтобы с блеском проводить 2022 год и встретить новый, 2023.

Рождество и новый, 2023 год, уже совсем близко. Чтобы поздравить всех нас с праздником и наступающим Новым годом, Княжеская семья собралась воедино на фоне украшенной ели, чтобы запечатлеть эти мгновения на традиционной поздравительной открытке. Фотография продолжает обычай, установленный десятилетия назад Княгиней Грейс, Князем Ренье III и их тремя детьми: принцессой Каролиной, Наследным Принцем Альбером и принцессой Стефанией.

В конце 2022 года Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла позируют перед камерой в своих лучших нарядах.

© Княжеский дворец

Князь Альбер II «очень горд» Княгиней Шарлен и своими детьми

Княгиня Шарлен облачилась в изысканное тёмно-зелёное платьев с великолепным ювелирным гарнитуром. Принцесса Габриэлла остановила свой выбор на пышном пудрово-розовом платье. Что же касается мужчин, то оба они были одеты в элегантные костюмы: Государь — в синий, а Наследный Принц — в чёрный.

«Моя Семья вместе со мной желает вам мира и радости на Рождество и счастливого нового, 2023 года», - говорится в открытке на французском, английском и монегасском языках. Прекрасный образчик трогательного послания, подписанного Князем и Княгиней для монегасков и жителей страны!