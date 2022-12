Découvrez la jolie carte de vœux de Noël de la Famille Princière

En tenues de soirée, toute la Famille a pris la pose devant le photographe du Palais Princier pour conclure l'année 2022 et commencer 2023 en beauté.

Noël et 2023 approchent. Pour nous souhaiter de bonnes fêtes et une merveilleuse année, la Famille Princière s'est réunie pour illustrer une jolie carte de vœux. Près du sapin décoré pour les festivités de fin d'année, la photo perpétue la tradition que la Princesse Grace et le Prince Rainier avaient instaurée, il y a plusieurs décennies, avec leurs trois enfants : la Princesse Caroline, le Prince Héréditaire Albert et la Princesse Stéphanie.

Pour cette fin d'année 2022, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella apparaissent dans leurs plus beaux vêtements pour prendre la pose.

© Palais Princier

Le Prince Albert II, « très fier » de la Princesse Charlène et de leurs Enfants

L'image montre la Princesse Charlène dans une élégante robe vert sapin, avec une jolie parure dorée. La Princesse Gabriella s'est apprêtée d'une large robe rose poudré. Quant aux Princes, ils portaient tous deux des costumes, bleu pour le Souverain et noir pour le Prince Héréditaire.

« Ma famille se joint à moi pour vous souhaiter paix et joie pour Noël et une bonne année 2023 », peut-on lire sur la carte de vœux en français, anglais et monégasque. Une charmante attention, signée du Prince et de la Princesse, à destination des Monégasques et des résidents de la Principauté.