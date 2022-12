La splendida cartolina di Natale della Famiglia Principesca

Sfoggiando abiti da sera, tutta la Famiglia ha posato davanti al fotografo del Palazzo del Principe per concludere l'anno 2022 e iniziare il 2023 in bellezza.

Il Natale e il 2023 sono ormai alle porte. Per augurare a tutti noi buone feste e un meraviglioso anno nuovo, la Famiglia Principesca si è riunita per creare un bellissimo biglietto d'auguri. La foto continua la tradizione che la Principessa Grace e il Principe Ranieri hanno iniziato decenni fa con i loro tre figli, la Principessa Carolina, il Principe Ereditario Alberto e la Principessa Stephanie, ritratti in posa accanto all'albero di Natale addobbato.

Per la fine dell'anno 2022, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno sfoggiato i loro abiti migliori.

© Palazzo del Principe

Il Principe Alberto II è “molto orgoglioso” della Principessa Charlène e dei loro figli

La foto ritrae la Principessa Charlène in un elegante abito verde abete con una splendida parure d'oro. La principessa Gabriella indossa un ampio abito rosa cipria. Per quanto riguarda i Principi, entrambi indossano un abito, blu per il Sovrano e nero per il Principe Ereditario.

"La mia famiglia si unisce a me nell'augurare pace e gioia per il Natale e un felice anno 2023", si legge nel biglietto in francese, inglese e monegasco. Un gesto caloroso, firmato dal Principe e dalla Principessa, per i monegaschi e i residenti del Principato.