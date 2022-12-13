В барах и дискотеках Монако появились антибутиратные крышки

Три монакские ассоциации участвуют в кампании «Безопасный вечер», распространяя антибутиратные крышки для стаканов и тесты на наркотики в алкогольных напитках.

Веселиться, не теряя голову! Под таким лозунгом три монакские ассоциации – Be Safe, Fight Aids и Красный крест – решили совместно защищать ночных гуляк от наркотиков и дорожных происшествий.

До 2 января ассоциации будут привлекать внимание публики к рискам веселых вечеринок. Помимо уже существующих средств информации Красный крест Монако будет распространять защитные крышки для стаканов, чтобы в них не могли попасть наркотики без ведома их хозяина, а также инновационные подставки под стаканы.

Подставки выполняют функцию теста на наркотики. Достаточно капнуть на них из своего стакана, чтобы узнать, не подлили ли в него бутират, используемый насильниками.

На сегодняшний день в кампании участвуют бары Rascasse, MK и Twiga.