Un capuchon anti-GHB arrive dans les bars et discothèques de Monaco

Trois associations monégasques participent à la campagne « Une soirée en toute sécurité » en distribuant des capuchons anti-intrusion pour les verres et des tests anti-drogue pour vérifier la composition de son alcool.

Faire la fête, sans perdre la tête ! C'est sous ce slogan que les trois associations monégasques Be Safe, Fight Aids et la Croix-Rouge se sont réunies pour protéger les fêtards de la drogue et des dangers de la route.

Jusqu'au 2 janvier, les associations veulent sensibiliser le public aux risques encourus lors d'une soirée festive. Au-delà des dispositifs d'informations déjà mis en place, la Croix-Rouge monégasque va distribuer des capuchons anti-intrusion pour empêcher toute introduction de drogue à l'insu du fêtard et des dessous de verre innovants.

En effet, ceux-ci agissent comme des tests anti-drogue. Il suffit de déposer une goutte de son verre pour savoir s'il a été contaminé au GHB, aussi appelé : la drogue du violeur.

Pour le moment, seuls la Rascasse, le MK et le Twiga participent à cette campagne.