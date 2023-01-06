В Монако стартовал сезон зимних распродаж

Зимняя распродажа в Монако началась на девять дней раньше, чем во Франции.

Во многих магазинах заявлены скидки 20, 30, 50 и даже 70%. В Монако зимняя распродажа началась 2 января, она продлится до 15 февраля. На улице им. Принцессы Каролины в игру скидок вступили все или почти все торговые точки. Лишь магазинам спортивных товаров до начала сезона распродаж придется подождать до 15 февраля. В торговом центре в Фонвьее та же картина: на товары марок прет-а-порте объявлены скидки до 50%.

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В Княжестве зимняя распродажа начинается в первую неделю января. Несмотря на то что распродажи в понедельник, 2 января, начались довольно робко, ведь в Монако этот день был выходным, владельцы магазинов радуются тому, что опережают соседей-французов на девять дней. В интервью каналу Monaco Info председатель профсоюза торговцев и ремесленников Монако Александр Паста (Alexandre Pasta) также упомянул раннее начало сезона скидок: «Конечно, это козырь. Надо и в будущем придерживаться этой даты начала распродаж, потому что для Княжества это несомненный плюс».