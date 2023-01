Via ai saldi invernali a Monaco

Sono iniziati i saldi invernali nel Principato, nove giorni prima rispetto alla Francia.

Sconti al 20, 30, 50, e fino al 70% in molti negozi! I saldi invernali a Monaco sono iniziati il 2 gennaio e termineranno il 15 febbraio. Tutti i negozi di Rue Princesse Caroline, o quasi, offrono interessanti sconti e promozioni. Solo i negozi di articoli sportivi, invece, dovranno aspettare il 15 febbraio per proporre articoli scontati. Anche al centro commerciale di Fontvieille si trovano prezzi a -50% nei negozi di abbigliamento.

Nel Principato, i saldi della stagione invernale iniziano la prima settimana di gennaio. Nonostante un inizio un po' in sordina lunedì 2 gennaio, giorno festivo a Monaco, gli esercenti del principato possono approfittare di nove giorni di anticipo sui vicini francesi. Su Monaco Info, il presidente dell'Union des Commerçants et Artisans de Monaco, Alexandre Pasta, ha commentato questa partenza anticipata: "Certamente è una grande risorsa. In futuro dovremo mantenere questa data anticipata di inizio dei saldi perché è una carta vincente per il Principato."