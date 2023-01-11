В результате аварии погиб водитель скутера, сбитый внедорожником в туннеле IM2S

Водитель автомобиля демонстрировал «внешние признаки алкогольного опьянения».

Генеральная прокуратура Монако опубликовала заявление, которое прояснило некоторые обстоятельства ужасного ДТП, случившегося вечером, 7 января.

В тот вечер, в 22:55, «внедорожник» марки Mercedes (…) и двухколесный мотороллер» столкнулись на бульваре дю Ларвотто, недалеко от выезда из туннеля Монегасского института спортивной медицины и хирургии IM2S со стороны моста на площади Святой Девоты.

«Водитель двухколесного транспортного средства, ехавший по своей полосе, был сбит автомобилем Mercedes, который пересёк сплошную линию и выехал на встречную полосу, двигаясь против разрешённого направления движения», — уточнила прокуратура.

К сожалению, водитель скутера погиб на месте, несмотря на вмешательство служб экстренной помощи. В заявлении прокуратуры также содержится некоторая информация о мужчине, который был за рулем внедорожника. По данным властей, это был гражданин «иностранного государства и проживающий во Франции», который демонстрировал «внешние признаки опьянения».

Он был немедленно заключён под стражу. На следующий день срок задержания был продлен на 24 часа.

9 января водитель внедорожника был направлен в прокуратуру, чтобы предстать перед следственным судьёй, а затем, по ходатайству прокуратуры, был помещен под предварительный арест. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, вождении в состоянии алкогольного опьянения, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и наркотики.