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На парламентских выборах победил Национальный союз Монако

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 6 февраля 2023
голосование-монако-выборы
© Ed Wright Images / Мэрия Монако
Автор: Camille Esteve
- 6 февраля 2023

В парламент были избраны все 24 кандидата из партии, возглавляемой Брижит Боккон-Пажес.

В воскресенье, 5 февраля, монегаски пришли на избирательные участки в Концертный зал им.Лео Ферре, чтобы сделать выбор между 38 кандидатами, участвующими в национальных выборах.

В конце вечера мэр Жорж Марсан объявил результаты: все 24 кандидата от Национального союза Монако прошли в парламент, набрав 72 602 голоса, против 8 401 голоса в пользу партии «Новые идеи для Монако» под руководством Даниэля Боэри.

Явка на выборах также составила 57,26%. Из 7 594 зарегистрированных избирателей на избирательные участки пришли 4 348 человек.

Новыми национальными советниками стали (в алфавитном порядке):

  • Карен Алипранди
  • Натали Аморатти-Блан
  • Жад Орелья
  • Мариз Батталья
  • Режис Бергонзи
  • Корин Бертани
  • Брижит Боккон-Пажес
  • Тома Бредзо
  • Кристоф Брико
  • Филипп Брюннер
  • Николя Кроези
  • Беатрис Фреско-Рольфо
  • Мари-Ноэль Жибелли
  • Жан-Луи Гренда
  • Марин Гризуль
  • Франк Жюльян
  • Матильда Лёклер
  • Франк Лёбоно
  • Ролан Муфлар
  • Фабрис Нотари
  • Микаэль Пальмаро
  • Кристин Паскье-Сьюлла
  • Гийом Роз
  • Бальтазар Сейду