На парламентских выборах победил Национальный союз Монако
В парламент были избраны все 24 кандидата из партии, возглавляемой Брижит Боккон-Пажес.
В воскресенье, 5 февраля, монегаски пришли на избирательные участки в Концертный зал им.Лео Ферре, чтобы сделать выбор между 38 кандидатами, участвующими в национальных выборах.
В конце вечера мэр Жорж Марсан объявил результаты: все 24 кандидата от Национального союза Монако прошли в парламент, набрав 72 602 голоса, против 8 401 голоса в пользу партии «Новые идеи для Монако» под руководством Даниэля Боэри.
Явка на выборах также составила 57,26%. Из 7 594 зарегистрированных избирателей на избирательные участки пришли 4 348 человек.
Новыми национальными советниками стали (в алфавитном порядке):
- Карен Алипранди
- Натали Аморатти-Блан
- Жад Орелья
- Мариз Батталья
- Режис Бергонзи
- Корин Бертани
- Брижит Боккон-Пажес
- Тома Бредзо
- Кристоф Брико
- Филипп Брюннер
- Николя Кроези
- Беатрис Фреско-Рольфо
- Мари-Ноэль Жибелли
- Жан-Луи Гренда
- Марин Гризуль
- Франк Жюльян
- Матильда Лёклер
- Франк Лёбоно
- Ролан Муфлар
- Фабрис Нотари
- Микаэль Пальмаро
- Кристин Паскье-Сьюлла
- Гийом Роз
- Бальтазар Сейду