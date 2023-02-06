На парламентских выборах победил Национальный союз Монако

В парламент были избраны все 24 кандидата из партии, возглавляемой Брижит Боккон-Пажес.

В воскресенье, 5 февраля, монегаски пришли на избирательные участки в Концертный зал им.Лео Ферре, чтобы сделать выбор между 38 кандидатами, участвующими в национальных выборах.

В конце вечера мэр Жорж Марсан объявил результаты: все 24 кандидата от Национального союза Монако прошли в парламент, набрав 72 602 голоса, против 8 401 голоса в пользу партии «Новые идеи для Монако» под руководством Даниэля Боэри.

Явка на выборах также составила 57,26%. Из 7 594 зарегистрированных избирателей на избирательные участки пришли 4 348 человек.

Новыми национальными советниками стали (в алфавитном порядке):