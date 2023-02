L’Union Nationale Monégasque vince le elezioni

I 24 candidati della lista guidata da Brigitte Boccone-Pagès hanno vinto le elezioni.

Domenica 5 febbraio, all’Espace Léo Ferré, i monegaschi sono stati chiamati alle urne per scegliere tra i 38 candidati in lizza per le elezioni nazionali.

Al termine della serata, il sindaco Georges Marsan ha condiviso i risultati: i 24 candidati dell’Union Nationale Monégasque sono stati eletti con 72.602 voti, contro gli 8.401 voti raccolti dalla lista NIM, guidata da Daniel Boeri.

Le elezioni hanno registrato un tasso di partecipazione del 57,26%. Su 7.594 iscritti, sono andati a votare 4.348 elettori.

I nuovi Consiglieri nazionali sono quindi, in ordine alfabetico: