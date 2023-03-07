Автобусный маршрут № 100 Ницца-Монако-Ментон в 2023 году: схемы, расписание, стоимость проезда и изменения

Автобусный маршрут № 100 в настоящее время разделен на две части: № 607 и № 608.

Поскольку ремонтные работы в Рокбрюн-Кап-Мартене еще не закончены — они запланированы до апреля 2024 года — линия 100 Ницца-Монако-Ментон по-прежнему разделена на две: маршрут № 607, который курсирует между Ниццей и Монако, и № 608, который следует в Ментон.

Схемы и расписание маршрутов:

№ 607

Маршрут № 607 охватывает обычный путь между Ниццей и Монако до остановки «Сен-Ромен Монако» (Saint-Roman MC) через Пляс-д’Арм. Вот схема маршрута и расписание движения автобусов:

Примечание: остановка «Пор Лемпия» (Port Lympia) в Ницце, которая была началом и концом прежнего маршрута, была перенесена. Теперь она называется «Скуэр Норманди» (Square Normandie) и находится в районе Ниццы Рикье, рядом с супермаркетом Carrefour TNL.

№ 608

Маршрут № 608 (Ментон-Монако) отправляется из Ментона в направлении Монако-Пляс-д’Арм, затем следует по альтернативному маршруту по Средней горной дороге (Moyenne Corniche) и возвращается в направлении Рокебрюн-Кап-Мартена на кольцевой развязке «4 дорог». Вот схема маршрута и расписание движения автобусов:

Автобусы курсируют с понедельника по пятницу, с 5:55 до 21:00 с интервалом в 15-30 минут, а по выходным — с 6:20 до 21:00 с интервалом в 20-45 минут.

№ 601

Тем пассажирам, кто путешествует в вечернее или ночное время, предлагается воспользоваться автобусом № 601 (ранее называвшимся «Ночной автобус» (Noctambus). Он курсирует с интервалом в 1,5 часа от бастиона Ментона до парка «Феникс» по четвергам, пятницам и субботам, а в июле и августе — каждый вечер (с 21:30 при отправлении из Ниццы и с 23:15 — из Ментона), а также накануне государственных праздников.

Автобус обслуживает Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер, Эз-сюр-Мер, Кап-д’Ай, Рокебрюн-кап-Мартен и Монако, но можно выходить между остановками. Вот его маршрут и расписание:

Скриншот © zou.maregionsud.fr

Стоимость проезда

На бывшем маршруте № 100, ныне разделенном на линии № 608 и № 607, «Билет Azur» стоит 2,50 евро. Билеты можно купить непосредственно у водителя за наличные (планируется, что в ближайшее время будет введена оплата и кредитными картами), онлайн или в обычных торговых точках. Они позволят вам свободно передвигаться между Ниццей и Ментоном, пересаживаясь с одного автобуса на другой.

Если вы путешествуете между Ниццей и Монако без заезда в Княжество, то можете воспользоваться абонементами и билетами сети Lignes d’Azur. Аналогичным образом, если вы передвигаетесь между Монако и Ментоном, не въезжая в Княжество, принимаются абонементы Zestbus (на схеме эта зона отмечена серым цветом).

Обратите внимание, что городские билеты Lignes d’Azur и Zestbus не принимаются на ночном маршруте № 601. Если вы покупаете билет у водителя, подготовьте 2,50 евро, как и для дневной поездки.