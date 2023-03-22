Монако не потерпит неуважения полиции
Сотрудники правопорядка без колебаний подают жалобы, как только их полномочия ставятся нарушителями под сомнение.
В уголовном суде Монако нередко можно увидеть полицейских в полном облачении в роли обвиняющей стороны, когда рассматриваются дела о нападении. Например, в октябре прошлого года гражданин Бельгии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в 9 000 евро за оскорбление сотрудников полиции.
Или в минувшем феврале, когда монегаск был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за то, что устроил беспорядки в своем районе и оскорбил полицейских во время своего задержания. В том же месяце житель соседнего Босолея был приговорен к двум месяцам лишения свободы условно и вновь за оскорбление монегасских полицейских.
Нулевая терпимость
Таких историй множество. И не зря, ведь в Княжестве проводится политика нулевой терпимости в отношении физической или вербальной агрессии. Поскольку полицейский является представителем государственной власти, «лица, позволяющие себе словесные оскорбления и/или физическое насилие, вольно или невольно покушаются на авторитет государства, — объясняет Департамент внутренних дел. — Следовательно сотрудник полиции подает жалобу всякий раз, когда этот авторитет ставится под сомнение».
Все ли жалобы заканчиваются судебным слушанием? Ответ — нет. «После подачи жалобы государственным служащим, ставшим жертвой нападения, следственный отдел возбуждает дело, которое передается в Генеральную прокуратуру. Именно она решает, следует ли передавать дело в уголовный суд», — отмечает Министерство внутренних дел, указывая, что выездные проверки прежде всего является сдерживающим фактором.
Система правосудия реагирует молниеносно
Так как цель властей — гарантировать высокий уровень безопасности в Княжестве, Служба общественной безопасности может рассчитывать на оперативность монегасской судебной системы. «Судебные органы полностью поддерживают эту политику нулевой терпимости, преследуя в судебном порядке правонарушения, замеченные полицейскими».
И эта непоколебимость удивляет многих. «Хотя большинство заезжих посетителей поздравляют Княжество с подобной политикой, многие удивлены нашими методами, присутствием на местах и оперативностью, — признает Департамент внутренних дел. — Некоторые, включая тех, кому уже приходилось иметь дело с иностранными полицейскими службами, иногда проявляют строптивость».
Напоминание о действующих правилах
Чтобы избежать неприятностей в Монако, самый простой совет — проявлять уважение, и этот совет справедлив в любой стране мира. Но почтительность начинается со знания местных правил, поэтому напомним некоторые из них:
- Во-первых, запрещено публично оскорблять Князя или Княжескую семью, так как помимо хорошего штрафа нарушитель рискует получить до пяти лет тюремного заключения.
- В Монако также запрещено использовать прогулочные беспилотники. Аэрофотосъемка без согласия Управления гражданской авиации грозит наказанием в виде тюремного заключения на срок от шести дней до одного месяца и/или штрафом в размере 9 000 евро.
- Любое лицо, въезжающее в Монако или покидающее его, которое имеет при себе 10 000 евро наличными, должно задекларировать эту сумму в Службе общественной безопасности. В противном случае деньги могут быть изъяты или даже конфискованы. Цель этого закона — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией.
- Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам. Как ни удивительно, но те, кто нарушает это правило, рискуют получить штраф в размере до 45 евро. Да, высокий уровень гражданской ответственности определенно является обязательным условием для жизни в Монако!