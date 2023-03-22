Монако не потерпит неуважения полиции

Сотрудники правопорядка без колебаний подают жалобы, как только их полномочия ставятся нарушителями под сомнение.

В уголовном суде Монако нередко можно увидеть полицейских в полном облачении в роли обвиняющей стороны, когда рассматриваются дела о нападении. Например, в октябре прошлого года гражданин Бельгии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в 9 000 евро за оскорбление сотрудников полиции.

Или в минувшем феврале, когда монегаск был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за то, что устроил беспорядки в своем районе и оскорбил полицейских во время своего задержания. В том же месяце житель соседнего Босолея был приговорен к двум месяцам лишения свободы условно и вновь за оскорбление монегасских полицейских.

Нулевая терпимость

Таких историй множество. И не зря, ведь в Княжестве проводится политика нулевой терпимости в отношении физической или вербальной агрессии. Поскольку полицейский является представителем государственной власти, «лица, позволяющие себе словесные оскорбления и/или физическое насилие, вольно или невольно покушаются на авторитет государства, — объясняет Департамент внутренних дел. — Следовательно сотрудник полиции подает жалобу всякий раз, когда этот авторитет ставится под сомнение».

Все ли жалобы заканчиваются судебным слушанием? Ответ — нет. «После подачи жалобы государственным служащим, ставшим жертвой нападения, следственный отдел возбуждает дело, которое передается в Генеральную прокуратуру. Именно она решает, следует ли передавать дело в уголовный суд», — отмечает Министерство внутренних дел, указывая, что выездные проверки прежде всего является сдерживающим фактором.

Система правосудия реагирует молниеносно

Так как цель властей — гарантировать высокий уровень безопасности в Княжестве, Служба общественной безопасности может рассчитывать на оперативность монегасской судебной системы. «Судебные органы полностью поддерживают эту политику нулевой терпимости, преследуя в судебном порядке правонарушения, замеченные полицейскими».

И эта непоколебимость удивляет многих. «Хотя большинство заезжих посетителей поздравляют Княжество с подобной политикой, многие удивлены нашими методами, присутствием на местах и оперативностью, — признает Департамент внутренних дел. — Некоторые, включая тех, кому уже приходилось иметь дело с иностранными полицейскими службами, иногда проявляют строптивость».

Напоминание о действующих правилах

Чтобы избежать неприятностей в Монако, самый простой совет — проявлять уважение, и этот совет справедлив в любой стране мира. Но почтительность начинается со знания местных правил, поэтому напомним некоторые из них: