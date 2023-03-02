В Монако грабитель попытался обойти противокражную систему магазина с помощью хитроумного метода

К своему сожалению, он не принял в расчёт проницательность монегасских стражей порядка…

Рутинная проверка, проведенная полицейскими 25 января, в итоге оказалась полна неожиданностей. Прежде всего у проверяемого мужчины в сумке были обнаружены три бутылки водки и кухонный нож.

Еще одним открытием стало то, что все бутылки были оборудованы противокражными датчиками, которые мгновенно были идентифицированы полицейскими. По их предположению, речь шла о товарах из супермаркета Casino, расположенного в порту. Чтобы выяснить это наверняка, они лично отправились в магазин.

На месте сотрудники подтвердили, что с полок пропали бутылки. После просмотра записей камер видеонаблюдения рассеялись последние сомнения: на них действительно был человек, арестованный несколькими минутами ранее, 27-летний неработающий грузин без постоянного адреса.

После более тщательного обыска стражи порядка не смогли скрыть своё изумление. Молодой человек тщательно спрятал слой алюминия под первой подкладкой своей сумки. Аналогичную операцию он провёл и со своим пальто. «Это почти ювелирная работа», — с легкой иронией отметил прокурор в день слушания дела во вторник, 28 февраля.

Алюминий не даст замёрзнуть

Несмотря на своё отсутствие в зале суда подсудимый дал объяснение в ходе взятия под стражу, и было оно, мягко говоря, довольно комичным: «Эта алюминиевая подкладка сохраняет тепло». С другой стороны, система двойной подкладки в его сумке призвана выполнять роль переносного холодильника. Наконец, объяснение насчёт ножа кажется ему вполне очевидным: «У меня нет дома, поэтому вся моя утварь находится при мне».

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Но его «послужной список» во Франции говорит сам за себя: в картотеке фигурируют несколько судимостей за кражи, одна из которых окончилась пребыванием в тюрьме. Для прокуратуры не осталось сомнений в том, что мужчина планировал свои действия заранее, и она запросила два месяца тюремного заключения. Суд удовлетворил просьбу обвинения.