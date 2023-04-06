Альтернативные виды спорта: лестницы Босолея

Редакция Monaco Tribune предлагает вам серию из трёх статей, которые помогут разобраться, как на свежем воздухе и с пользой заняться активным отдыхом в Княжестве и его окрестностях.

Пришла весна, а вместе с ней и прекрасная погода. Почему бы не воспользоваться солнечными деньками, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе, причем совершенно бесплатно? Нам на ум сразу приходит нетрадиционная, но от этого не менее эффективная спортивная практика в Босолее.

Эквивалент подъёма на 27-й этаж

В этом году в Босолее состоялся 23-й по счёту «лестничный марафон». Около 70 участников встретились на городском рынке у подножия 66 лестниц. Задача состояла в том, чтобы первым добраться до вершины 458 ступеней. Разница в высоте составляет 67 метров, что эквивалентно подъему на двадцать седьмой этаж! Покорение лестниц бегом или пешком требует немалых усилий от спортсменов-любителей. В общей сложности придётся преодолеть 350 метров.

© Город Босолей

Ходить по лестницам полезно для здоровья

В Босолее или где-то ещё, подъем по лестнице является отличным примером физической нагрузки сразу по нескольким причинам. Поднимаясь по ступеням, мы сжигаем в среднем 10 калорий в минуту, что в семь раз больше, чем при подъеме на лифте! Было проведено несколько научных исследований: подъем по лестнице снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и является индикатором хорошей работы сердца. Однако, согласно исследованиям Европейского общества кардиологов, это справедливо, только если вам удаётся подняться на четыре этажа менее чем за минуту.

И не забывайте, что при подъеме и спуске по лестнице работают разные части тела. Задействованы ноги, ягодицы, спина и даже мышцы пресса, а также это прекрасное упражнение на координацию и равновесие.

В Босолее насчитывается 66 лестниц — © Monaco Tribune

Наш вердикт

Если взять за точку отправления городской рынок, подъём по лестницам в городских условиях может стать приятной прогулкой. Многие участки надёжно укрыты от солнца прохладной тенью. Финальной точкой маршрута станет бывший отель профессора Ланжевена Riviera Palace, откуда открывается великолепный вид на Монако и Босолей! Желанной наградой станут не только чудесные пейзажи, но и спуск вниз по извилистым улочкам города.

Стоит отметить, что эквивалентной прогулкой в Монако является подъём по лестницам к Экзотическому саду. Наградой станут не только сожжённые калории, но и самые восхитительные виды на восход солнца в Княжестве.

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