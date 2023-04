Le sport insolite : les escaliers de Beausoleil

Monaco Tribune vous propose trois articles pour vous dépenser en Principauté et aux alentours, toujours en plein air.

Le printemps est là et les beaux jours aussi. Pourquoi ne pas profiter du soleil pour se dépenser en extérieur, et gratuitement ? À Beausoleil, une activité nous vient à l’esprit et bien qu’elle soit un peu insolite, elle est pour le moins efficace.

L’équivalent de 27 étages à monter

Cette année s’est tenue la 23ème édition d’une course des escaliers à Beausoleil. Quelque 70 participants se sont donnés rendez-vous au niveau du marché de la ville, en bas des 66 escaliers qu’elle comptabilise. L’objectif est d’arriver en haut des 458 marches en premier, un dénivelé de 67 mètres et l’équivalent d’un immeuble de 27 étages à monter. Qu’il soit fait en courant ou en marchant, l’effort demandé est important pour quiconque veut se dépenser ! Au total, comptez 350 mètres à parcourir.

© Ville de Beausoleil

Les escaliers, bénéfiques pour la santé

Pour plusieurs raisons, emprunter les escaliers, de Beausoleil et d’ailleurs sont une bonne manière de se dépenser. En montant les marches, on dépense en moyenne 10 calories par minute, sept fois plus que si on prend l’ascenseur ! Plusieurs études ont été menées : les escaliers diminuent le risque cardio-vasculaire et sont un indicateur de la bonne santé de son coeur si l’on parvient à monter quatre étages en moins d’une minute, selon une étude de la Société européenne de cardiologie.

Et puis, il ne faut pas oublier que monter ou descendre des escaliers, cela fait travailler de nombreux parties du corps. Jambes, fessiers, dos et même les abdos sont concernés en plus d’un travail sur la coordination et l’équilibre.

Beausoleil compte 66 escaliers – © Monaco Tribune

Notre avis

En partant du marché, les escaliers sont agréables à emprunter car tous ne sont pas au soleil, permettant de profiter de la fraîcheur de l’ombre à plusieurs moments ! L’arrivée au Riviera Palace, ancien hôtel du Professeur Langevin, est très plaisante. Là-haut, la vue sur Monaco et Beausoleil est splendide ! Notre effort est récompensé, il faut également apprécier la redescente dans les petites rues de la commune.

À noter qu’à Monaco, il est aussi intéressant d’emprunter les escaliers qui vous mèneront au Jardin Exotique, pour l’effort physique et observer les meilleurs levers de soleil de la Principauté !

Soleil, vagues et randonnées : découvrez les sentiers du littoral

MonaMove : une salle de sport connectée à ciel ouvert