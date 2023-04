Sport insoliti: le scale di Beausoleil

Monaco Tribune vi propone tre articoli su come fare un po’ di attività fisica nel Principato e dintorni, rigorosamente all’aria aperta.

La primavera è ormai arrivata e con lei le belle giornate, perché non approfittare del sole per allenarsi all’aperto gratis? Ci viene così in mente un’attività un po’ insolita ma efficace da praticare a Beausoleil.

L’equivalente di 27 piani a piedi

Quest’anno, a Beausoleil, si è svolta la 23ª edizione di una gara di corsa sulle scale. Circa 70 partecipanti si sono dati appuntamento al mercato della città, in fondo alle 66 rampe di scale che la contraddistinguono. L’obiettivo è arrivare per primi in cima ai 458 gradini, affrontando un dislivello di 67 metri paragonabile a un edificio di 27 piani. Che si corra o si cammini, lo sforzo richiesto è notevole! In totale percorrerete 350 metri.

© Città di Beausoleil

Le scale fanno bene alla salute

Fare le scale, a Beausoleil e non solo, è un ottimo modo per fare attività fisica e ci sono diverse ragioni. Salendo le scale si bruciano in media 10 calorie al minuto, sette volte di più che prendendo l’ascensore! Inoltre, secondo diversi studi, fare le scale riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Secondo uno studio della Società Europea di Cardiologia, riuscire a salire quattro piani in meno di un minuto è un ottimo indicatore di salute del cuore.

Infine, non dimenticate che salire e scendere le scale coinvolge diverse parti del corpo, come gambe, glutei, schiena e persino addominali. Inoltre ci permette di lavorare sulla coordinazione e sull’equilibrio.

Beausoleil conta 66 scalinate – © Monaco Tribune

La nostra opinione

Partendo dal mercato, salire le scale è abbastanza piacevole perché non tutte sono al sole e regalano parecchi momenti di ombra e fresco! Arrivare al Riviera Palace, ex albergo del professor Langevin, è molto gradevole. Qui la vista su Monaco e Beausoleil è splendida! I nostri sforzi sono ricompensati! In più, abbiamo apprezzato la discesa tra le stradine della città.

Ricordiamo che anche a Monaco ci sono delle scalinate notevoli che portano al Jardin Exotique, un ottimo modo per tenersi in forma e ammirare le albe più belle del Principato!

