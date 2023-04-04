Пляж Ларвотто будет закрыт для купания в течение трёх недель

Пляж вовсю готовится к новому сезону!

На период со вторника, 11 апреля, по пятницу, 28 апреля, намечены работы по восстановлению и благоустройству территории. Пожалуйста, обратите внимание, что в это время купание будет запрещено. Тем не менее отдельные участки пляжа будут доступны по мере продвижения хода работ, которые будут проводиться с 7:30 до 12:00 и с 14:00 до 18:30. Аналогичным образом, рестораны и магазины пляжного комплекса останутся открытыми.

Согласно пресс-релизу, цель этой операции по благоустройству — уменьшить уклон, который за зиму стал более крутым, восстановив «подходящую морфологию пляжа, гарантирующую достаточную пропускную способность и безопасный доступ к местам купания».

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Что касается окружающей среды, правительство заверяет, что «данная операция будет сопровождаться установкой удерживающих перпендикулярных сетей на воде, каждая длиной 120 метров. Таким образом, прилегающий подводный заповедник будет защищён от отложений, образующихся в результате ремонтных работ».

Следует отметить, что в течение всего сезона будет проводиться регулярное техническое обслуживание, призванное сохранить ширину и пологий склон пляжа и избежать нового запрета на купание.